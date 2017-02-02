Кассано: «Если не найду новый клуб, стану нянькой»

35-летний итальянский нападающий Антонио Кассано, который, разорвав контракт с «Сампдорией», находится в статусе свободного агента, дал понять, что готов завершить карьеру, если не найдет себе новый клуб:

«Я ем все подряд, как и всегда делал, но я нахожусь в хорошей форме.

Если получу приглашение, то буду готов. В данный момент у меня нет предложений. Пока же я тренируюсь с молодежной командой „Сампдории“ и очень расслаблен.

Особо никуда не хожу, провожу время дома с семьей. Я бы хотел добавить энтузиазма своей будущей команде. Если же этого не случится, то стану нянькой и агентом своей жены (жена Кассано Каролина Марчалис является профессиональным игроком в водное поло прим. ред.)».