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На следующей неделе Колашинац пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Ювентус, Колашинац Сеад
Сегодня, 08:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, левый защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац на следующей неделе пройдет медосмотр в «Ювентусе».

В июне у 23-летнего игрока заканчивается срок действия контракта с «кобальтовыми», и он сможет присоединиться к любой команде на правах свободного агента. Судя по всему, этой командой станет «Ювентус», хотя интерес к боснийцу также проявлял «Челси».

В нынешнем сезоне Колашинац сыграл за «Шальке» в 18 играх, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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