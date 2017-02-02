На следующей неделе Колашинац пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

По информации итальянской прессы, левый защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац на следующей неделе пройдет медосмотр в «Ювентусе».

В июне у 23-летнего игрока заканчивается срок действия контракта с «кобальтовыми», и он сможет присоединиться к любой команде на правах свободного агента. Судя по всему, этой командой станет «Ювентус», хотя интерес к боснийцу также проявлял «Челси».

В нынешнем сезоне Колашинац сыграл за «Шальке» в 18 играх, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.