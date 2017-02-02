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Жезус: «Моя адаптация в „Ман Сити“ проходит отлично»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Жезус Габриэль
Сегодня, 09:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, открывший счет своим голам за «горожан» в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», поделился радостью от этого события:

«Я очень счастлив. С нетерпением ждал того момента, когда забью свой первый мяч за „Сити“.

Мне также хочется помогать команде и другими способами. Моя адаптация в клубе проходит отлично, а одноклубники и работники команды помогают мне, поэтому я могу сосредоточиться на футболе».

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