Жезус: «Моя адаптация в „Ман Сити“ проходит отлично»
Сегодня, 09:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, открывший счет своим голам за «горожан» в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», поделился радостью от этого события:
«Я очень счастлив. С нетерпением ждал того момента, когда забью свой первый мяч за „Сити“.
Мне также хочется помогать команде и другими способами. Моя адаптация в клубе проходит отлично, а одноклубники и работники команды помогают мне, поэтому я могу сосредоточиться на футболе».
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