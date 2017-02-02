Жезус: «Моя адаптация в „Ман Сити“ проходит отлично»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, открывший счет своим голам за «горожан» в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», поделился радостью от этого события:

«Я очень счастлив. С нетерпением ждал того момента, когда забью свой первый мяч за „Сити“.

Мне также хочется помогать команде и другими способами. Моя адаптация в клубе проходит отлично, а одноклубники и работники команды помогают мне, поэтому я могу сосредоточиться на футболе».