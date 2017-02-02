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Черевченко: «Хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Черевченко Игорь
Сегодня, 09:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, пока находящийся без работы, рассказал о своем желании вернуться к тренерской деятельности:

«Очень соскучился по работе! Все-таки уже пять месяцев прошло, хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!

Мне важно, чтобы был интерес. Не просто работать, а решать задачи. Это может быть команда и первого дивизиона, главное, чтобы были задачи. 

Есть ли предложения? Есть несколько вариантов, обсуждаем. Пока что все только на уровне разговоров, без чего-то конкретного».

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