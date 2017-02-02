Черевченко: «Хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!»
Сегодня, 09:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, пока находящийся без работы, рассказал о своем желании вернуться к тренерской деятельности:
«Очень соскучился по работе! Все-таки уже пять месяцев прошло, хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!
Мне важно, чтобы был интерес. Не просто работать, а решать задачи. Это может быть команда и первого дивизиона, главное, чтобы были задачи.
Есть ли предложения? Есть несколько вариантов, обсуждаем. Пока что все только на уровне разговоров, без чего-то конкретного».
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