Черевченко: «Хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, пока находящийся без работы, рассказал о своем желании вернуться к тренерской деятельности:

«Очень соскучился по работе! Все-таки уже пять месяцев прошло, хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!

Мне важно, чтобы был интерес. Не просто работать, а решать задачи. Это может быть команда и первого дивизиона, главное, чтобы были задачи.

Есть ли предложения? Есть несколько вариантов, обсуждаем. Пока что все только на уровне разговоров, без чего-то конкретного».