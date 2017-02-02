Эмери: «Для ПСЖ важен каждый наш игрок»
Сегодня, 09:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после разгромной победы над «Ренном» в матче 1/16 финала Кубка Франции порассуждал о важности ротации для его команды:
«Мы усваиваем свои уроки из первой половины сезона. Порой мы сталкивались с травмами, что влияло на наши результаты.
Мы хотели увеличить конкуренцию на некоторых позициях. Верратти, Ди Мария и Менье травмированы, не выходили на поле Силва и Кавани, ведь нам предстоит играть каждые три дня.
Нам нужны все наши игроки. Нельзя исключать фактор травм или усталости. Состав меняется, но мы все равно показали хороший футбол».
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