Жерару Пике - 30!
Сегодня, 09:53 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.
Пике является обладателем 29 трофеев, среди которых особое место занимают победы на чемпионате мира и Европы в составе национальной команды, а также 4 триумфа в Лиге чемпионов (один из них в составе «Манчестер Юнайтед»).
Ранее Пике заявил, что намерен завершить международную карьеру после Мундиаля-2018.
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Если бы в сборной не ушел Пуйоль и напарником Пике не стал посредственный Рамос-привозщик, то Испания продолжала бы выигрывать ЧМ и ЧЕ
Здоровья и удачи.
С юбилеем!