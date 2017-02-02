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Жерару Пике - 30!

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Пике Жерар
Сегодня, 09:53 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.

Пике является обладателем 29 трофеев, среди которых особое место занимают победы на чемпионате мира и Европы в составе национальной команды, а также 4 триумфа в Лиге чемпионов (один из них в составе «Манчестер Юнайтед»).

Ранее Пике заявил, что намерен завершить международную карьеру после Мундиаля-2018.

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