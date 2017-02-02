Жерару Пике - 30!

Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.

Пике является обладателем 29 трофеев, среди которых особое место занимают победы на чемпионате мира и Европы в составе национальной команды, а также 4 триумфа в Лиге чемпионов (один из них в составе «Манчестер Юнайтед»).

Happy 30th birthday to Gerard Pique! He's earned 84 caps for Spain and won 29 trophies in total for club and country. Modern legend. 👊 pic.twitter.com/PzCWAzQAWT — Squawka Football (@Squawka) 2 февраля 2017 г.

Ранее Пике заявил, что намерен завершить международную карьеру после Мундиаля-2018.