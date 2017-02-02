Мюллер: «С „Арсеналом“ будет сложно, в матчах против топ-команд случиться может всякое»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящей двухматчевой дуэли с «Арсеналом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«„Арсенал“ находится в хорошей форме. У них очень хорошие игроки и очень хороший тренер.

Мы обыгрывали их, надеюсь так будет и сейчас, хотя против них всегда было трудно играть. В 2013 году мы проиграли им на своем поле со счетом 0:2 после того, как на выезде победили со счетом 3:1. Они нас тогда чуть не выбили из турнира.

В матчах против топ-команд случиться может всякое. И обычно в таких поединках зритель может насладиться красивым футболом - в них не так много защиты и разрушения. Обе команды любят владеть мячом, обе команды любят играть в футбол».