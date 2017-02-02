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«Краснодар» поздравил Шалимова с днём рождения

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Краснодар, Шалимов Игорь
Сегодня, 10:45 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отмечает сегодня свой 48-й день рождения.

Краснодарский клуб поздравил специалиста по этому поводу:

«Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед „Краснодара“ на внутренней и европейской аренах».

 

Поздравляем с днем рождения Игоря Шалимова! 2 февраля исполнилось 48 лет главному тренеру ФК «Краснодар». Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед «Краснодара» на внутренней и европейской аренах. С днем рождения, тренер! #HappyBirthday #СДнемРождения #Shalimov #Шалимов #FCKrasnodar #ФККраснодар

Фото опубликовано FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

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