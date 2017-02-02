«Краснодар» поздравил Шалимова с днём рождения

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отмечает сегодня свой 48-й день рождения.

Краснодарский клуб поздравил специалиста по этому поводу:

«Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед „Краснодара“ на внутренней и европейской аренах».