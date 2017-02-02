«Краснодар» поздравил Шалимова с днём рождения
Сегодня, 10:45 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отмечает сегодня свой 48-й день рождения.
Краснодарский клуб поздравил специалиста по этому поводу:
«Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед „Краснодара“ на внутренней и европейской аренах».
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Конечно удачи против Фенера, побольше напихать спартачку, в первом матче чемпионата!
ЖЕЛАЮ ЕМУ ОБЫГРЫВАТЬ СПАРТАК ВСУХУЮ !
ГЫ-ГЫ