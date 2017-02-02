МЮ достиг принципиальной договорённости с «Атлетико» о переходе Гризманна
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ман Юнайтед, Гризманн Антуан
Сегодня, 10:55 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Атлетико» в вопросе трансфера нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.
По слухам, 25-летний игрок согласен перебраться на «Олд Траффорд», где будет зарабатывать порядка 15 млн евро в год.
Судя по всему, МЮ заплатит за футболиста сборной Франции 85 млн фунтов, которые прописаны в контракте Гризманна с «Атлетико» в качестве отступных.
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