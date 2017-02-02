МЮ достиг принципиальной договорённости с «Атлетико» о переходе Гризманна

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Атлетико» в вопросе трансфера нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.

По слухам, 25-летний игрок согласен перебраться на «Олд Траффорд», где будет зарабатывать порядка 15 млн евро в год.

Судя по всему, МЮ заплатит за футболиста сборной Франции 85 млн фунтов, которые прописаны в контракте Гризманна с «Атлетико» в качестве отступных.