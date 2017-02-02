Антонелли пополнил лазарет «Милана»
Сегодня, 11:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник Лука Антонелли пополнил лазарет «Милана», получив на тренировке мышечную травму.
Антонелли, прихрамывая, покинул тренировочное поле и, по информации итальянских СМИ, точно не поможет команде в матче 23-го тура Серии А против «Сампдории».
Стоит добавить, что единственным номинальным левым защитником в команде, который здоров, остался Леонел Вангиони, который провел за «россонери» лишь две игры.
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