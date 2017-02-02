Защитник Лука Антонелли пополнил лазарет «Милана», получив на тренировке мышечную травму.

Антонелли, прихрамывая, покинул тренировочное поле и, по информации итальянских СМИ, точно не поможет команде в матче 23-го тура Серии А против «Сампдории».

Стоит добавить, что единственным номинальным левым защитником в команде, который здоров, остался Леонел Вангиони, который провел за «россонери» лишь две игры.