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Антонелли пополнил лазарет «Милана»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Антонелли Лука
Сегодня, 11:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник Лука Антонелли пополнил лазарет «Милана», получив на тренировке мышечную травму.

Антонелли, прихрамывая, покинул тренировочное поле и, по информации итальянских СМИ, точно не поможет команде в матче 23-го тура Серии А против «Сампдории».

Стоит добавить, что единственным номинальным левым защитником в команде, который здоров, остался Леонел Вангиони, который провел за «россонери» лишь две игры.

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