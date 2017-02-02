«Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер игрока юношеской сборной Бразилии

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» переход бразильского защитника с сербским паспортом Лянко Войновича.

20-летний игрок юношеской сборной Бразилии переберется в туринский клуб грядущим летом.

Напомним, что летом «Ювентус» также намерен подписать защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца, который на следующей неделе пройдет медосмотр в Италии.