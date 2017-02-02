«Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер игрока юношеской сборной Бразилии
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Сан-Паулу, Войнович Лянко
Вчера, 13:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» переход бразильского защитника с сербским паспортом Лянко Войновича.
20-летний игрок юношеской сборной Бразилии переберется в туринский клуб грядущим летом.
Напомним, что летом «Ювентус» также намерен подписать защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца, который на следующей неделе пройдет медосмотр в Италии.
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