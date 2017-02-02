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Дрогба может войти в тренерский штаб «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Дрогба Дидье
Вчера, 13:35 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

38-летний нападающий Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, может вернуться в «Челси», где он провел лучшие годы своей карьеры.

При этом речь идет о работе в тренерском штабе «синих».

Сообщается, что в прошлом сезоне в то время главный тренер лондонского клуба Гус Хиддинк предлагал ивуарийцу стать его ассистентом, но тогда форвард предпочел продолжить выступления за «Монреаль Импакт».

На счету Дрогба 164 гола за «Челси» - 4-й показатель в истории клуба.

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