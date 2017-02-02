Дрогба может войти в тренерский штаб «Челси»
Вчера, 13:35 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
38-летний нападающий Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, может вернуться в «Челси», где он провел лучшие годы своей карьеры.
При этом речь идет о работе в тренерском штабе «синих».
Сообщается, что в прошлом сезоне в то время главный тренер лондонского клуба Гус Хиддинк предлагал ивуарийцу стать его ассистентом, но тогда форвард предпочел продолжить выступления за «Монреаль Импакт».
На счету Дрогба 164 гола за «Челси» - 4-й показатель в истории клуба.
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