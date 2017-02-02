Хуанфран: «В Барселоне „Атлетико“ будет биться насмерть»
Вчера, 13:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Атлетико» Хуанфран обещает, что «матрасники» сделают все возможное, чтобы выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Барселоны» в первом полуфинальном матче:
«В этом противостоянии еще ничего не решено, и в Барселоне мы будем биться насмерть.
Получится у нас выйти в финал или нет, но биться мы будем.
Некоторые команды могли бы уже выбросить белый флаг, но не мы. Наши болельщики знают, какую команду они поддерживают.
В первом матче мы заслуживали большего. „Барселона“ забила два чудо-гола, тут ничего не поделаешь. Но „Атлетико“ заслужил ничью».
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Барсу деклассирует Сельта - это их предназначение.
Ставлю на на ваш ной,после ответки,они будут ломать и делать все,чтоб вы ныли..
Прежде у вас удалят кого то ,и поставят вам левую пенку и все.
На деле, очень часто, оказывается совсем по другому.