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Хуанфран: «В Барселоне „Атлетико“ будет биться насмерть»

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 2БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Хуанфран
Вчера, 13:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Атлетико» Хуанфран обещает, что «матрасники» сделают все возможное, чтобы выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Барселоны» в первом полуфинальном матче

«В этом противостоянии еще ничего не решено, и в Барселоне мы будем биться насмерть.

Получится у нас выйти в финал или нет, но биться мы будем.

Некоторые команды могли бы уже выбросить белый флаг, но не мы. Наши болельщики знают, какую команду они поддерживают.

В первом матче мы заслуживали большего. „Барселона“ забила два чудо-гола, тут ничего не поделаешь. Но „Атлетико“ заслужил ничью».

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