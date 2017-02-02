Хуанфран: «В Барселоне „Атлетико“ будет биться насмерть»

Защитник «Атлетико» Хуанфран обещает, что «матрасники» сделают все возможное, чтобы выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Барселоны» в первом полуфинальном матче:

«В этом противостоянии еще ничего не решено, и в Барселоне мы будем биться насмерть.

Получится у нас выйти в финал или нет, но биться мы будем.

Некоторые команды могли бы уже выбросить белый флаг, но не мы. Наши болельщики знают, какую команду они поддерживают.

В первом матче мы заслуживали большего. „Барселона“ забила два чудо-гола, тут ничего не поделаешь. Но „Атлетико“ заслужил ничью».