Лэмпард завершил карьеру футболиста
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры.
«После 21 невероятного года я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. И хотя я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом, я чувствую, что в 38 лет пришло время начать новую главу в моей жизни. Я невероятно горд завоеванными трофеями, тем, что сыграл более 100 матчей за сборную Англии, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», - такое сообщение Лэмпард оставил на своей странице в сети Instagram.
При этом хавбек поблагодарил Футбольную ассоциацию Англии за возможность пройти тренерские курсы. Судя по всему, в будущем мы снова увидим Лэмпарда на поле, но на этот раз на его бровке.
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Чувак , видимо тебе максимум 15, что понятно из твоих рассуждений...
"Ракитич, Бускетс...".
Фрэнк сделал для побед своих клубов, в частности моего Челси, больше, нежели перечисленные тобой...
Все мои ровестники, независимо от клубных пристрастий(Барселонцы тоже), всегда считали Лэмпарда одним из лучших своего времени, если не лучшим!!
И называли его именем того из нас, кто смог бы забить со штрафного или дальным ударом, или отдавал красивые голевые в футболе...))
Тогда только восходили такие как Иньеста, Месси и Роналду!!
И помню на PS-2, лет 10-13 назад, за игру я с его помощью забивал по 3 мяча со штрафных)). Я вас Прошу вернуть меня туда!!!!!
Не представляете как мне дорог этот футболист!(((((
Мне однажды дали такую кликуху ещё в школе "Лэмпард"... Господи, столько хорошего с ним связано и с его игрой((
Я сегодня погибну...
Ракитич и Бускетс никогда не доберутся до тройки номинантов на приз "Лучшего игрока мира"!!
И если б не Роналдиньо, то в 2005 году он выиграл бы тот приз...
А Ракитич и Бускетс.... да кто они по сравнению с ним??!! Парень, ты шутишь???!)))))
Акстись, если Педро лучше Азара. то и лучше Месси. А Ибра в это время ржет над тобой и твоим Педро
а все почти кто ему отвечают - "немного троллинга" - даже если комментарий вполне адекватный :)
Пусть остается в топе, пусть все в очередной раз убеждаются, какие в большинстве своем неадекваты "фанаты" Барсы :)))
Когда ещё Роббен играл в Чесли, приходилось часто смотреть игры "синих", чтобы следить за Арьеном...тогда я и "узнал" про Лэмпарда и восхитился этим футболистом...!
Очень жаль, что игрок такого ранга завершает карьеру...таких как Фрэнк сейчас очень мало...!
Как можно сравнивать игроков по заслугам команды, если все адекватные люди сравнивают футболистов по личным достижениям и качеству игры. Человек который говорит что на фоне Ракитича Лэмпард слабый футболист :DD И такие же дети, которые даже не поняли что он написал, лайкнули ему, просто посмотри кто ему лайкал. В глаза бросаются суждения и интеллект, присущие ребенку, который уверен что каждый игрок его команды - лучший в истории футбола :)
Детвора не стоит, чтобы тратить на них время и пытаться доказать что то очевидное :))
Это потеря для мирового футбола даже с учетом возраста.
Но человекк тоже пожить надо.
Нельзя же всю жизнь тренироваться.