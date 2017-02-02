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Лэмпард завершил карьеру футболиста

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Лэмпард Фрэнк
Вчера, 14:51 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры.

«После 21 невероятного года я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. И хотя я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом, я чувствую, что в 38 лет пришло время начать новую главу в моей жизни. Я невероятно горд завоеванными трофеями, тем, что сыграл более 100 матчей за сборную Англии, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», - такое сообщение Лэмпард оставил на своей странице в сети Instagram.

При этом хавбек поблагодарил Футбольную ассоциацию Англии за возможность пройти тренерские курсы. Судя по всему, в будущем мы снова увидим Лэмпарда на поле, но на этот раз на его бровке.

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