Лэмпард завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры.

«После 21 невероятного года я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. И хотя я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом, я чувствую, что в 38 лет пришло время начать новую главу в моей жизни. Я невероятно горд завоеванными трофеями, тем, что сыграл более 100 матчей за сборную Англии, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», - такое сообщение Лэмпард оставил на своей странице в сети Instagram.

При этом хавбек поблагодарил Футбольную ассоциацию Англии за возможность пройти тренерские курсы. Судя по всему, в будущем мы снова увидим Лэмпарда на поле, но на этот раз на его бровке.