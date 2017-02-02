Жамалетдинов: «Из ЦСКА в „Спартак“ не перешёл бы никогда, даже за баснословный контракт»
Нападающий Тимур Жамалетдинов не боится конкуренции в «армейском» клубе:
«Надеюсь, что Виктор Михайлович даст мне шанс проявить себя, а там уже надо показать себя с лучшей стороны. Также нужно качественно проводить тренировки. Конечно, на моей позиции конкуренция большая - Витиньо, Чалов, Оланаре, Ионов, но я готов к соперничеству и буду стараться делать все от себя зависящее, чтобы подойти поближе к основному составу ЦСКА. Не знаю, смогу ли сходу кого-нибудь из них вытеснить из состава. В ЦСКА нет плохих игроков, раз они попали в нашу команду. Но все может быть. Благодаря конкуренции ты становишься только лучше, и это уже хорошо.
Если так сложится, что первое время не смогу закрепиться в основном составе и клуб решит, что меня стоит отдать, то готов пойти в аренду в ФНЛ ради практики. Но в тоже время я не должен там плохо играть, а должен набираться опыта и вернуться в ЦСКА более зрелым футболистом.
Из ЦСКА в „Спартак“ не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт».
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Потому что все троллят их Спартак.
Доброго дня.
Потому что все троллят их Спартак.
Доброго дня.
А в Зенит пойдёшь??? Патриот)))
Странные люди......
Сначала по воротам попадать научись.
Кто то мудрый сказал ...никогда не говори никогда, можно потом пожалеть о сказанных когда то словах!
Но самое смешное, про свой спартачок ты даже не стал спорить, хех, крыть то нечем
Хотя Спартак, давно уже не выигрывал, но все еще, самый принципиальный соперник и раздражающий фактор.
Дал бы он такое интервью, будь зенит на первом месте в таблице? Нет, конечно. Все футболисты понимают, что зенит - это временное явление, на футбольном небосклоне. Как футбольный проект, может быть кому то принципиальным соперником?
И если в цска не получится, в Спартак (не позовут) он не пойдет, где нужен секонд хенд, по цене брендовых вещей? Правильно.
Это вот этот щекастый, прыщавый юноша? Видимо, он больше любит булочки с сахаром и интервью, чем тренироваться.