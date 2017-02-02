Жамалетдинов: «Из ЦСКА в „Спартак“ не перешёл бы никогда, даже за баснословный контракт»

Нападающий Тимур Жамалетдинов не боится конкуренции в «армейском» клубе:

«Надеюсь, что Виктор Михайлович даст мне шанс проявить себя, а там уже надо показать себя с лучшей стороны. Также нужно качественно проводить тренировки. Конечно, на моей позиции конкуренция большая - Витиньо, Чалов, Оланаре, Ионов, но я готов к соперничеству и буду стараться делать все от себя зависящее, чтобы подойти поближе к основному составу ЦСКА. Не знаю, смогу ли сходу кого-нибудь из них вытеснить из состава. В ЦСКА нет плохих игроков, раз они попали в нашу команду. Но все может быть. Благодаря конкуренции ты становишься только лучше, и это уже хорошо.

Если так сложится, что первое время не смогу закрепиться в основном составе и клуб решит, что меня стоит отдать, то готов пойти в аренду в ФНЛ ради практики. Но в тоже время я не должен там плохо играть, а должен набираться опыта и вернуться в ЦСКА более зрелым футболистом.

Из ЦСКА в „Спартак“ не перешел бы никогда. Я столько лет отдал армейскому клубу и предавать его не хочу. Даже если они предложат мне баснословный контракт».