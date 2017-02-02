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Игуаин: «„Ювентус“ похож на „Реал“, только тут вас не освистывают собственные фанаты»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Реал, Наполи, Игуаин Гонсало
Вчера, 15:59 | Источник: ondacero.es | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что его нынешний клуб во многом похож на мадридский «Реал», где аргентинец играл с 2007 по 2013 годы:

«„Ювентус“ очень похож на „Реал“, вас здесь подготовят к победам. Но у „Ювентуса“ не такие требовательные фанаты. Свист в адрес игроков не является частью культуры боления в туринском клубе.

Я премного благодарен и „Наполи“, и „Реалу“. Вы меняете клубы, чтобы научиться новому. Главное - иметь желание совершенствоваться».

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