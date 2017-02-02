Игуаин: «„Ювентус“ похож на „Реал“, только тут вас не освистывают собственные фанаты»
Вчера, 15:59 | Источник: ondacero.es | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что его нынешний клуб во многом похож на мадридский «Реал», где аргентинец играл с 2007 по 2013 годы:
«„Ювентус“ очень похож на „Реал“, вас здесь подготовят к победам. Но у „Ювентуса“ не такие требовательные фанаты. Свист в адрес игроков не является частью культуры боления в туринском клубе.
Я премного благодарен и „Наполи“, и „Реалу“. Вы меняете клубы, чтобы научиться новому. Главное - иметь желание совершенствоваться».
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бросают тень на весь стадион болелов.
п.с. тут один плинтус чет говорит за Мадрид,и Переса,зная че весь камп ноу наполовину заполнен туристами трансвеститами,ведь каталония столица гей парадов).
Мадрид слишком велик для вас хейтеры,
чтоб обращать внимание на ваше муравьинное мнение.
У НАС И ЕВРОКУБКОВ БОЛЬШЕ И К-Б РОЗЫ НА ГАЗОН ЛЕТАЮТ )))
они не поддерживают свою команду , только фукают
реал вообще побеждает только благодаря Пересу , а не поддержки фанатов