Игуаин: «„Ювентус“ похож на „Реал“, только тут вас не освистывают собственные фанаты»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что его нынешний клуб во многом похож на мадридский «Реал», где аргентинец играл с 2007 по 2013 годы:

«„Ювентус“ очень похож на „Реал“, вас здесь подготовят к победам. Но у „Ювентуса“ не такие требовательные фанаты. Свист в адрес игроков не является частью культуры боления в туринском клубе.

Я премного благодарен и „Наполи“, и „Реалу“. Вы меняете клубы, чтобы научиться новому. Главное - иметь желание совершенствоваться».