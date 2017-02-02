Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко встал на сторону нападающего Романа Зозули, чья аренда из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвалась после того, как фанаты «Райо» выступили против подписания игрока, обвинив его в нацизме.

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского „Райо Вальекано“. Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», - написал Павелко на своей странице в сети Facebook.