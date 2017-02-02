Жамалетдинов: «Мне бы не помешал потолок зарплат»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что молодым российским футболистам нужен потолок зарплат.

«Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги».

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В Юношеской лиге УЕФА игрок провел 19 матчей за три сезона и забил в них 12 мячей. За основной состав «армейцев» нападающий сыграл один матч, выйдя на замену в кубковом матче с красноярским «Енисеем» (1:2) в сентябре 2016 года.