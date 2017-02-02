Жамалетдинов: «Мне бы не помешал потолок зарплат»
Вчера, 17:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что молодым российским футболистам нужен потолок зарплат.
«Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги».
Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В Юношеской лиге УЕФА игрок провел 19 матчей за три сезона и забил в них 12 мячей. За основной состав «армейцев» нападающий сыграл один матч, выйдя на замену в кубковом матче с красноярским «Енисеем» (1:2) в сентябре 2016 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Очень отрадно,что растут такие смышленые парни у нас!
Очень отрадно,что растут такие смышленые парни у нас!
Весь спам 17 игОр(отскоков) - 26 мячей
хм. спортак спортак.
Весь спам 17 игОр(отскоков) - 26 мячей
хм. спортак спортак.
-----------------------------------------------------------------------------
сколько голов забил спартаковский Месси?
Будет стараться на тренировках, уверен, Гончаренко шанс ему даст!
Ну, а если читает плохо, так ему простительно, он мал еще и начинающий видеоблогер!
Вести блог и скакать по соккеру круглосуточно, времени на учебу нет совсем!
Гинер стадион на госсредства построил? А откуда 250 лямов долга? Да вот как раз кредиты на постройку оного... Сколь бы не плевались в Леннорыча, это единственный президент клуба РПЛ (кроме Галицкого), который поднял клуб и вкладывает в него не только деньги, но и душу.
А когда разбогатеешь, сможешь взять однушку, в ипотеку, прям в башне гиннера, на стадионе.
Это, кстати, выгодное вложение средств, судя по посещаемости, там скоро будет парк, или каток, а может торговый центр. Отобьешься)
Всё равно денег не видать...
Стесняюсь спросить - это не твоё фото на аватаре?😉😉😉
ахахахаххаха
цаска цэска))))
Ты хоть статью читаешь??
Чи так строчишь на бум?
19 игр за три года,играя с детьми))!!