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Жамалетдинов: «Мне бы не помешал потолок зарплат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Жамалетдинов Тимур
Вчера, 17:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что молодым российским футболистам нужен потолок зарплат.

«Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги».

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В Юношеской лиге УЕФА игрок провел 19 матчей за три сезона и забил в них 12 мячей. За основной состав «армейцев» нападающий сыграл один матч, выйдя на замену в кубковом матче с красноярским «Енисеем» (1:2) в сентябре 2016 года.

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