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Каллум Уилсон выбыл до конца сезона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Борнмут, Уилсон Каллум
Вчера, 17:22 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Борнмута» Каллум Уилсон будет вынужден пропустить остаток сезона из-за повреждения крестообразных связок колена. Тяжелую травму 24-летний футболист получил на вчерашней тренировке «вишенок». На восстановление у нападающего уйдет минимум полгода. Примечательно, что 1.5 года назад Уилсон уже получал подобное повреждение и также находился в лазарете порядка шести месяцев.

В этом сезоне Уилсон провел 19 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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