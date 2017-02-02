Каллум Уилсон выбыл до конца сезона

Форвард «Борнмута» Каллум Уилсон будет вынужден пропустить остаток сезона из-за повреждения крестообразных связок колена. Тяжелую травму 24-летний футболист получил на вчерашней тренировке «вишенок». На восстановление у нападающего уйдет минимум полгода. Примечательно, что 1.5 года назад Уилсон уже получал подобное повреждение и также находился в лазарете порядка шести месяцев.

В этом сезоне Уилсон провел 19 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.