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Созин: «Для меня Миранчук как футболист закончился»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Рубин, Созин Андрей, Миранчук Алексей
Вчера, 17:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал трансферную сагу вокруг полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Для меня Алексей Миранчук как футболист закончился. Не знаю, в чём причина того, что он хочет сорваться из „Локомотива“, его агенты или он сам. Человек забил один гол, отдал одну голевую передачу, а вокруг него такая истерия – в „Спартаке“ он будет получать столько, в „Рубине“ столько. „Локомотив“ — серьёзный клуб по российским меркам. Одно дело, если бы Миранчук решал перейти в „Барселону“ или „Баварию“, но когда человек в 21 год думает, за какие миллионы ему уйти, футбол отходит на второй план. 

После ухода Рината Билялетдинова в „Рубин“ пришёл новый тренер, а вместе с ним 20 новых игроков. „Рубин“ после этого стал лучше играть? На мой взгляд, нет. Сейчас в Казань может отправиться Миранчук. И что, на нём будет строиться вся игра команды? Похожая история уже была с Рифатом Жемалетдиновым. Если футболист будет получать больше денег, он не станет лучше играть. Миранчук, перейдя в „Рубин“, не забьёт 40 голов. Как только игрок начинает открыто торговаться, с футболом закончено, футболиста больше нет. Он превращается в коммерческое предприятие. Хорошо это или плохо – решать ему. Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать. Впрочем, это его право».

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