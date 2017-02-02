Созин: «Для меня Миранчук как футболист закончился»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал трансферную сагу вокруг полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Для меня Алексей Миранчук как футболист закончился. Не знаю, в чём причина того, что он хочет сорваться из „Локомотива“, его агенты или он сам. Человек забил один гол, отдал одну голевую передачу, а вокруг него такая истерия – в „Спартаке“ он будет получать столько, в „Рубине“ столько. „Локомотив“ — серьёзный клуб по российским меркам. Одно дело, если бы Миранчук решал перейти в „Барселону“ или „Баварию“, но когда человек в 21 год думает, за какие миллионы ему уйти, футбол отходит на второй план.

После ухода Рината Билялетдинова в „Рубин“ пришёл новый тренер, а вместе с ним 20 новых игроков. „Рубин“ после этого стал лучше играть? На мой взгляд, нет. Сейчас в Казань может отправиться Миранчук. И что, на нём будет строиться вся игра команды? Похожая история уже была с Рифатом Жемалетдиновым. Если футболист будет получать больше денег, он не станет лучше играть. Миранчук, перейдя в „Рубин“, не забьёт 40 голов. Как только игрок начинает открыто торговаться, с футболом закончено, футболиста больше нет. Он превращается в коммерческое предприятие. Хорошо это или плохо – решать ему. Мы потеряли Миранчука, вряд ли увидим его на чемпионате мира, в сборной. Он начал себя продавать. Впрочем, это его право».