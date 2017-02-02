«Рубин» и «Спартак» проведут контрольный матч 13 февраля
Вчера, 17:40 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на втором сборе в Малаге.
4 февраля в 12:00 по московскому времени в городе Коин казанцы сыграют с хорватским «Осиеком», 5 февраля в 13:00 запланирован спарринг с японским клубом «Сенан Бельмаре». 13 февраля в 14:00 в Марбелье «Рубин» сыграет с московским «Спартаком». 14 февраля сбор завершится контрольной встречей с китайским «Хебей Чайна Форчун».
Изначально предполагалось, что контрольных игр будет 5, но теперь речь идет о 4 матчах.
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01 февраля 2017
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А середняки пусть мучаются с норвежскими любителями,узбекскими локомотивами и всякими воленами из челлендж-лиги)
А середняки пусть мучаются с норвежскими любителями,узбекскими локомотивами и всякими воленами из челлендж-лиги)
Не на Зените же тренироваться.
Я уже запутался, кто из вас за Зенит, а кто за цска :))
А середняки пусть мучаются с норвежскими любителями,узбекскими локомотивами и всякими воленами из челлендж-лиги)