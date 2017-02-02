«Рубин» и «Спартак» проведут контрольный матч 13 февраля

Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на втором сборе в Малаге.

4 февраля в 12:00 по московскому времени в городе Коин казанцы сыграют с хорватским «Осиеком», 5 февраля в 13:00 запланирован спарринг с японским клубом «Сенан Бельмаре». 13 февраля в 14:00 в Марбелье «Рубин» сыграет с московским «Спартаком». 14 февраля сбор завершится контрольной встречей с китайским «Хебей Чайна Форчун».

Изначально предполагалось, что контрольных игр будет 5, но теперь речь идет о 4 матчах.