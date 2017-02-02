Иванович: «Теперь надо думать только о чемпионстве „Зенита“»
Вчера, 17:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что клубу будет нелегко в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.
«Я доволен своим переходом. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как „Зенит“. Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.
Да, чемпионство - главная задача, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.
Простился ли с игроками „Челси“? У меня не было возможности сказать всем до свидания. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про „Челси“ и думать только о „Зените“ и чемпионстве с ним».
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Ты лучше сейчас скажи, про просмотры товарищеских? Что там получается?)
Да, уж. Зенит большая команда. Сколько их там, сорок, пятьдесят??)
У хрюшек паника!
Я не спорю что в других клубах есть глоры, болелы , фанаты и т.д. Я спрашивал про другое, могут ли адекватные болельщики писать посты про клубы, которые не соответствуют действительности? это всех касается в принципе. В основном пишут глоры, которым пох на свой клуб, им интересно с дивана писАть.
2. Сразу минус. Все знают, это как, одна бабка сказала. Если он топовый, чего не остался в Челси?
Видел комменты на наших ветках, например, о покупке Адриано?
-это пенсионер(29 лет) зп огромная(у 32летнего защитника зенита больше) итд
Разговор ни о чем, я на этот счет высказывался в одном из своих постов. Иванович не попал в схему Конте, но в РФПЛ он будет топ. Адриано в Европе 0, но в шахте он топил, ток что посмотрим. Не знаю за что ты мне предъявил, за чужие посты я не отвечаю.
3. Между болельщиками, это ты имеешь в виду околофутбол?) Так там итак все нормально. Или что?
Между командами? Представь, ты открыл ящик стола, а там стопка денег. Вытащил, открыл, а там снова стопка. Вот это - зенит. Кто то Халков покупает, за 50 млн, и не парится, государственная корпорация.
Халк и Витсель покупались за дорого, согласен, но до этого толковых крупных трансферов Зенит не совершал 2,5 года. Если тебя волнует траты ГазПрома, не пользуйся газом. Сейчас это топовый перл. ЗенитЧемпионРоссииИзЗаБабушкиногоГаза. Есть такое выражение, не считай чужие деньги. луйкойл тоже тратит деньги, которые тратит на бенз народ. И не говори что Федун частник. Тебе наверное нравится за бенз платить 35-40 рублей за литр.
4. Я прям представил сайты Реала, при проигрыше Барсы в еврокубках:
-Так жаль наших соотечественников, они бились достойно.
-Барса заслужила, ей чуть чуть не повезло.
Давай будем равняться на другие страны, Россия всегда от всех отличалась, за это нас и ненавидят. Я понимаю конкуренцию на внутренней арене, но на европе... Хз, но я за спартак в ЛЕ болел, все равно зная чем все закончится.
5.*рукалицо* я даже не знаю, что на это ответить) хотя не, знаю, везде говори, что ты глор зенита) Или цска) это будет топ)
Про это даже не знаю что тебе сказать. Абсолютно не связанный с моим постом комментарий. GLORY в России некоторые люди перефразировали по своему, и теперь это оскорбление. В гимне МЮ "Glory, glory, Man United" (которую болельщики заимствовали у Тоттема) видимо речь идет о людях, о которых ты имеешь ввиду, хотя она поется с 80 года, а в тоттеме с 60х. Видимо в то время (и сейчас), в Англии глоры - это те, которых ты себе представляешь))
PS ответ завтра прочитаю, но отвечать не буду. Уверен, что ты придумаешь "умное" аргументирование моих постов) конструктивного диалога не получится, о чем я писал выше, поэтому откланиваюсь, найди себе ровню по интеллекту) предпочитаю общатья с грамотными и адекватными людьми) Удачи)
тем более именно Россия стала для него трамплином)
ПАДАЗРИТЕЛЬНА. Либо, у вас так любят круглые числа, либо, таки, вы немножечко округлили, а пги пгавельном подходе, можно и одиночный пикет пгеставить, как массовую акцию)
1."Сам как считаешь, про конкурентные клубы пишут глоры, или реальные болельщики или фанаты?"
У тебя каша в голове.(или или или) Смотри, гегемония последних лет в рос футболе, это цска и зенит. С этим невозможно спорить. То одни, то другие выигрывали титулы, были самыми успешными итд. У них есть глоры? Есть. Реальные болельщики? Есть.(смотри посещаемость матчей). Фанаты? Тоже есть.(хотя фанаты, это, такой широкий пласт, от тех, кто рисует граффити, пробивает "золотые" сезоны, татухи себе набивает, до тех, кто рубится в лесу, не зная, кто играет в команде)
2."Перешел Иванович в Зенит, сразу стали поносить болелы, особенно Спартака. Хотя все знают, что это топовый футболист, просто с жиру бесятся."
Сразу минус. Все знают, это как, одна бабка сказала. Если он топовый, чего не остался в Челси?
Видел комменты на наших ветках, например, о покупке Адриано?
-это пенсионер(29 лет) зп огромная(у 32летнего защитника зенита больше) итд
3."Должна быть достойная конкуренция, как между болельщиками, так и между командами"
Между болельщиками, это ты имеешь в виду околофутбол?) Так там итак все нормально. Или что?
Между командами? Представь, ты открыл ящик стола, а там стопка денег. Вытащил, открыл, а там снова стопка. Вот это - зенит. Кто то Халков покупает, за 50 млн, и не парится, государственная корпорация.
4. А на евроарене, только русский клуб проиграет, сразу оскорбления от болельщиков других команд. Вот как этих людей назвать?
Я прям представил сайты Реала, при проигрыше Барсы в еврокубках:
-Так жаль наших соотечественников, они бились достойно.
-Барса заслужила, ей чуть чуть не повезло.
НИКТО за рубежом, не болеет за другие клубы, только потому, что они из его страны.
Или че, болелы МЮ за МС топят в еврокубках?) Не смешно.
5. "И при этом, ГЛОР, это тот человек, который болеет за свою команду. Слово glory означает только положительные качества. а в России его воспринимают наоборот. Погугли"
*рукалицо* я даже не знаю, что на это ответить) хотя не, знаю, везде говори, что ты глор зенита) Или цска) это будет топ)
Зенит
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КАМАЗ-Чаллы
Судьи: Валентин Иванов, Сергей Мартынов, Александр Ветров
02 марта 1996 | 1-й тур Стадион Петровский | Зрители 20000
Зенит
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09 марта 1996 | 2-й тур Стадион Петровский | Зрители 22000
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Уралмаш
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16 марта 1996 | 3-й тур Стадион Петровский | Зрители 23500
Спартак М
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Черноморец
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23 марта 1996 | 4-й тур Стадион Лужники | Зрители 5000
Спартак М
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Лада
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20 апреля 1996 | 8-й тур Стадион Лужники | Зрители 7000
Спартак М
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Локомотив НН
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Динамо М
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22 марта 1997 | 2-й тур Стадион Петровский | Зрители 16000
Спартак М
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Шинник
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22 марта 1997 | 2-й тур Стадион Локомотив | Зрители 10000
Спартак М
2:0
Крылья Советов
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10 мая 1997 | 9-й тур Стадион Локомотив | Зрители 8000
p.s. куда там 100 зенитчикам, против 10 спартачей на стадионах.
Сегодня 19:30
Неделю назад только по наслышке слышал о проекте,а сегодня о чемпионстве рассуждает!)
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А пару сезонов, проведенных в России не считаются?