Иванович: «Теперь надо думать только о чемпионстве „Зенита“»

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что клубу будет нелегко в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Я доволен своим переходом. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как „Зенит“. Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

Да, чемпионство - главная задача, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

Простился ли с игроками „Челси“? У меня не было возможности сказать всем до свидания. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про „Челси“ и думать только о „Зените“ и чемпионстве с ним».