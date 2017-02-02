Рейтинг@Mail.ru

Иванович: «Теперь надо думать только о чемпионстве „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Вчера, 17:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что клубу будет нелегко в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Я доволен своим переходом. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как „Зенит“. Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

Да, чемпионство - главная задача, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

Простился ли с игроками „Челси“? У меня не было возможности сказать всем до свидания. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про „Челси“ и думать только о „Зените“ и чемпионстве с ним».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:01
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:12
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:53
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 21:35
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:24
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:18
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 20:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:24
ответ пользователю ander_herrera (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:18
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:18
ответ пользователю ARTeS__irk (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:11, редактировал 02.02.2017, 20:16
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:08
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:02
ответ пользователю ARTeS__irk (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:47
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:43
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Вчера 19:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:41
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:41
ответ пользователю richi (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:37
ответ пользователю mamba9090909 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 19:36
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:59 Карпин: «Федун сказал одно - спустя три минуты скажет другое» 1
Вчера
17:29 Созин: «Для меня Миранчук как футболист закончился» 55
17:11 Жамалетдинов: «Мне бы не помешал потолок зарплат» 39
15:38 Карпин: «Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой, говорили: „Ещё накиньте“» 44
15:09 Жамалетдинов: «Из ЦСКА в „Спартак“ не перешёл бы никогда, даже за баснословный контракт» 126
09:15 Черевченко: «Хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика!» 11
07:51 Черевченко: «Самедов – ведущий игрок сборной России» 33
04:54 Уткин: «Я не понимаю, зачем „Зенит“ набрал столько игроков» 80
01:43 Уткин: «Вместо Лиги чемпионов Новосельцев выбрал скамейку запасных» 39
01:15 Мостовой: «В РФПЛ нашим игрокам платят столько, сколько в Европе никогда не будут платить» 13
все материалы по этой теме
Турниры