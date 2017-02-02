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«Анжи» оказался сильнее «Ботева»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Анжи, Ботев
Вчера, 18:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» на своем тренировочном сборе в Турции одолел «Ботев» из Пловдива, ныне занимающий седьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

«Анжи» - «Ботев» - 2:1 (2:0)
Голы: Будковский 15, Асильдаров 25 — Стоянов 75.

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