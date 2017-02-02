«Анжи» оказался сильнее «Ботева»

«Анжи» на своем тренировочном сборе в Турции одолел «Ботев» из Пловдива, ныне занимающий седьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

«Анжи» - «Ботев» - 2:1 (2:0)

Голы : Будковский 15, Асильдаров 25 — Стоянов 75.