«Анжи» оказался сильнее «Ботева»
Вчера, 18:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» на своем тренировочном сборе в Турции одолел «Ботев» из Пловдива, ныне занимающий седьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
«Анжи» - «Ботев» - 2:1 (2:0)
Голы: Будковский 15, Асильдаров 25 — Стоянов 75.
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01 февраля 2017
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товарищеская игра. Желаю удачи тренеру собрать костяк
и начинать 2 круг с результатом который позволит укрепится
РПЛ.
За Тамбов 13 игр ,0 голов,за Оренбург 15 игр, 0 голов.
Еще и лег,у нас и так их немало ) Что-то мало верится,
что его оставят,хотя...фиг знает.....А Лях более известен,
но много команд сменил,может просто просматривают....
Меня больше волнует вопрос с Янником ) По нему вообще
после сбоя трансфера с Эмиратами, полнейшая тишина )
Второй кстати из легов,паспорт прибалта у него.
Так полагаю,что оба свободные агенты и оба
пока еще на просмотре, а третий сбор покажет,
уедут ли они или приживутся у Григоряна.