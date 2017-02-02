Дзюба - новый капитан «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал новым капитаном «сине-бело-голубых». Ранее эту должность занимал Данни, который пропустил осеннюю часть сезона из-за разрыва крестообразных связок колена. После этого функции капитана выполнял Хави Гарсия.

Дзюба стал 44-м капитаном в российской истории «Зенита». Чаще всего команду выводили на поле с капитанской повязкой Владислав Радимов (116 раз), Александр Анюков (113) и Анатолий Тимощук (86).