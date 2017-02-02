«Ростов» отказался комментировать накрутку в 400 % в цене билетов на «Спарту»
Вчера, 19:48 | Источник: rostovgazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что клуб не будет комментировать разницу почти в 8 тысяч рублей в стоимости самых дорогих билетов на предстоящий первый матч Лиги Европы «Ростов» - «Спарта» в Ростове-на-Дону в сравнении с поединком в Праге.
В переводе на российские рубли максимальная стоимость билета на матч в Праге составляет 2160 рублей, самые дорогие билеты в Ростове обойдутся в 10 тысяч рублей. При этом разница между самыми дешевыми билетами составляет всего 80 рублей.
«Билетный отдел совместно с руководством клуба приняли такое решение. Стоимость билетов вывешена на сайте», — сказал Бодылевский.
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01 февраля 2017
Или войдите через
У них стадион аншлагов не видит.(
Уважаемые болельщики, завтра начинается продажа билетов на первый матч 1/16 Лиги Европы со «Спартой».
Продажа билетов будет проходить в три этапа:
1 этап – со 2 по 5 февраля (включительно). Продажа билетов только для владельцев абонементов в кассах Национального билетного оператора КАССИР.РУ.
Адреса касс:
- Центральный офис продаж – ул. Б. Садовая, д.43/32 (рядом с «Золотым колосом»), с 10:00 до 20:00;
- Creative Space– ул. Суворова д.52 А, офис 301, 3 этаж, с 08:00 до 20:00;
- БЦ Гедон – пр. Буденновский, д.60, с 10:00 до 19:00;
- Дворец Спорта – пер.Халтуринский, д.103, с 10:00 до 20:00.
2 этап – с 6 по 10 февраля. Продажа билетов в кассах Национального билетного оператора КАССИР.РУ. и на сайте kassir.ru;
3 этап – с 10 февраля. Продажа билетов общей квоты в кассах стадиона «Олимп-2».
Внимание! На один абонемент можно купить один билет.
Ну не то чтобы смотрел, восток 7...
- трибуны стадиона Олимп 2 не принадлежат ФК "Ростов", Бердыев не печатает билеты и не продает их:
- самые дорогие билеты на игру 1/16 ЛЕ 23.02. 2017 года Зенит - Андерлехт стоят свыше 10 000 руб.
- самые дорогие билеты на игру 1/16 ЛЕ 16.02.2017 года Краснодар - Фенербахче стоят около 16 000 рублей.
"Ну и что же тут криминального?" ))