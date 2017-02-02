Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» отказался комментировать накрутку в 400 % в цене билетов на «Спарту»

Матч: РостовРостов-:-СпартаСпарта
Начало матча: 16.02.2017, 21:00
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: события
Вчера, 19:48 | Источник: rostovgazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что клуб не будет комментировать разницу почти в 8 тысяч рублей в стоимости самых дорогих билетов на предстоящий первый матч Лиги Европы «Ростов» - «Спарта» в Ростове-на-Дону в сравнении с поединком в Праге.

В переводе на российские рубли максимальная стоимость билета на матч в Праге составляет 2160 рублей, самые дорогие билеты в Ростове обойдутся в 10 тысяч рублей. При этом разница между самыми дешевыми билетами составляет всего 80 рублей.

«Билетный отдел совместно с руководством клуба приняли такое решение. Стоимость билетов вывешена на сайте», — сказал Бодылевский.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:56
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 21:33
ответ пользователю Владимир Дыкин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:30
ответ пользователю ЮГ РОССИИ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:30
ответ пользователю D.vil (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:20
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 21:20
ответ пользователю iM_DaRkSiDe (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 21:19
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 21:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:05
, чтобы видеть комментарии
  8
Вчера 20:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:56, редактировал 02.02.2017, 20:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
ySS
Вчера 20:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:46
ответ пользователю iM_DaRkSiDe (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 20:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:36
ответ пользователю Владимир Дыкин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 20:30
, чтобы видеть комментарии
  7
Вчера 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:22, редактировал 02.02.2017, 20:29
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 20:09
, чтобы видеть комментарии
  6
Вчера 20:03
, чтобы видеть комментарии
  1
D.vil [2018]
Вчера 20:03
, чтобы видеть комментарии
  9
Вчера 20:01
, чтобы видеть комментарии
  10
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:15 Видео Дзюбу посвятили в капитаны «Зенита» 30
19:56 ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью 180
18:50 «Крылья Советов» и «Железничар» голов не забивали 4
18:31 «Анжи» оказался сильнее «Ботева» 16
18:19 «Уфа» уступила «Левски» 8
17:40 «Рубин» и «Спартак» проведут контрольный матч 13 февраля 29
01 февраля 2017
23:29 «Зенит» заявил на Лигу Европы Эрнани, Ивановича и Цаллагова 44
21:35 «Зенит» сыграл вничью с «Оддом» 81
19:22 Мутко доложил Путину, что на Кубок конфедераций будет реализовано около 700 тыс. билетов 14
17:32 «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оддом» 18
все материалы по этой теме
Турниры