«Ростов» отказался комментировать накрутку в 400 % в цене билетов на «Спарту»

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что клуб не будет комментировать разницу почти в 8 тысяч рублей в стоимости самых дорогих билетов на предстоящий первый матч Лиги Европы «Ростов» - «Спарта» в Ростове-на-Дону в сравнении с поединком в Праге.

В переводе на российские рубли максимальная стоимость билета на матч в Праге составляет 2160 рублей, самые дорогие билеты в Ростове обойдутся в 10 тысяч рублей. При этом разница между самыми дешевыми билетами составляет всего 80 рублей.

«Билетный отдел совместно с руководством клуба приняли такое решение. Стоимость билетов вывешена на сайте», — сказал Бодылевский.