ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью
Вчера, 19:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА на своем втором зимнем сборе в Кампоаморе провел контрольный матч с чешской «Викторией» из Пльзени. Игра завершилась нулевой ничьей.
ЦСКА - «Виктория» - 0:0
ЦСКА: Помазун, Фернандес, А. Березуцкий (Набабкин 75), Васин, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев 84), Миланов (Жамалетдинов 46), Дзагоев, Ионов (Гордюшенко 75).
«Виктория»: Козачик, Ржезник, Гейда, Губник (Матею 64), Лимберски (Гаек 64), Горжава, Громада, Копиц (Земан 62), Иваншиц (Главаты 59), Коваржик (Петржела 62), Крменчик (Познар 59).
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Кстати - к Спартаку я отношусь прекрасно, как и к его болелам. А вот к скудоумным спартачам - уж извини, к свиньям по-другому относиться нельзя )))
Твои слова - "Как и раньше - болеете не за свой клуб, а против остальных".
А у тебя, походу и своего то клуба нема, раз ты и туда, и сюда.
Когда что-то пишешь - не начинай с глупого вопроса. Я на него ответил
Да - я болею и за ДК тоже. Еще есть вопросы?
Так это у тебя аватарка Беланова, а сам топишь за ЦСКА.
Я понимаю, если бы ты написал о величии Динамо Киев, к которому я отношусь с огромным уважением. Но ты топишь за ЦСКА, т.е. не за, а против.
Сначала был вопрос "А на Открывашке был счет 0:4?"
Ответ - да, был. И приведено видео. Меньше понтов от тех, кто 7 лет подряд терпел от ЦСКА
Великолепный не любит историю, как он сам пишет. Поэтому и был вопрос - Какие 0:4, на Открывашке крайний счёт был 3:1.
А ты мне опять историю суёшь.
Вот теперь и подумай, чей был понт.
Явно по Бубнову.
0:4 - Это в прошлом. Настоящее 3:1. Поэтому все эти видео оставь себе в архиве, что бы через пару лет хотя бы вспоминать, что были времена.
Кстати, а почему Игорь Беланов топит за ЦСКА? Он же как никак за Динамо Киев играл.
https://www.youtube.com/watch?v=X9CiaHvGvQk