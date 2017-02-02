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ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, ЦСКА, Виктория П
Вчера, 19:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА на своем втором зимнем сборе в Кампоаморе провел контрольный матч с чешской «Викторией» из Пльзени. Игра завершилась нулевой ничьей.

ЦСКА - «Виктория» - 0:0

ЦСКА: Помазун, Фернандес, А. Березуцкий (Набабкин 75), Васин, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев 84), Миланов (Жамалетдинов 46), Дзагоев, Ионов (Гордюшенко 75).

«Виктория»: Козачик, Ржезник, Гейда, Губник (Матею 64), Лимберски (Гаек 64), Горжава, Громада, Копиц (Земан 62), Иваншиц (Главаты 59), Коваржик (Петржела 62), Крменчик (Познар 59).

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