Туанзебе продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе продлил контракт с клубом. Новое соглашение игрока рассчитано до 2020 года с возможностью пролонгирования еще на сезон.

«Я всегда был болельщиком МЮ, поэтому, конечно же, рад продлить контракт. Мой дебют на „Олд Траффорд“ в Кубке Англии стал очень знаменательным моментом для меня и всей семьи», — сказал Аксель.