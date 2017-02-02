Туанзебе продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:06 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе продлил контракт с клубом. Новое соглашение игрока рассчитано до 2020 года с возможностью пролонгирования еще на сезон.
«Я всегда был болельщиком МЮ, поэтому, конечно же, рад продлить контракт. Мой дебют на „Олд Траффорд“ в Кубке Англии стал очень знаменательным моментом для меня и всей семьи», — сказал Аксель.
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