Терри: «Лэмпард - величайший игрок в истории „Челси“»
Вчера, 20:18 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал новость о том, что его бывший партнер по лондонскому клубу Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока.
«Величайший игрок в истории нашего великого клуба. Я никогда не забуду те времена, когда мы вместе год за годом завоевывали трофеи. Для меня было удовольствием и честью проходить вместе с тобой через все эти замечательные моменты.
Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке. Если бы мне пришлось выбрать одного человека, с которым не страшно сидеть в окопе, то я бы выбрал именно тебя, Фрэнк.
Желаю удачи в будущих свершениях. Уверен, за что бы ты ни взялся, это будет иметь огромный успех. Люблю тебя, Лэмпс».
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Благодарен тебе за то, что вообще существовал в футболе!
Тогда настоящим кэпом был. Чех, Дрогба и Лэмпард вот столбы той победы!
Респект и уважение Супер Фрэнки Лэмпард!
Но не за переход в стан МС и гол в наши ворота :))