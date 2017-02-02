Терри: «Лэмпард - величайший игрок в истории „Челси“»

Защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал новость о том, что его бывший партнер по лондонскому клубу Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока.

«Величайший игрок в истории нашего великого клуба. Я никогда не забуду те времена, когда мы вместе год за годом завоевывали трофеи. Для меня было удовольствием и честью проходить вместе с тобой через все эти замечательные моменты.

Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке. Если бы мне пришлось выбрать одного человека, с которым не страшно сидеть в окопе, то я бы выбрал именно тебя, Фрэнк.

Желаю удачи в будущих свершениях. Уверен, за что бы ты ни взялся, это будет иметь огромный успех. Люблю тебя, Лэмпс».