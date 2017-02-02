Венгер следит за «новым Анри»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер восхищен игрой юного нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе, конечно, не копия Анри, но он обладает аналогичными футбольными качествами. По потенциалу он близок к Тьерри. Если он сохранит должный уровень мотивации в течение двух-трех лет, то это очень перспективный футболист. Он может стать новым Анри».

18-летний Мбаппе является самым молодым дебютантом в истории «Монако» (дебютировал 2 декабря 2015 года). Кроме того, он также стал самым юным автором забитого мяча в футболке «монегасков», побив рекорд Тьерри Анри. Во вчерашнем матче Кубка Франции Мбаппе отметился голом и ассистом.

В этом сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.