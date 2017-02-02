Венгер следит за «новым Анри»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Монако, Арсенал, Мбаппе Килиан, Венгер Арсен
Вчера, 21:14 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер восхищен игрой юного нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе, конечно, не копия Анри, но он обладает аналогичными футбольными качествами. По потенциалу он близок к Тьерри. Если он сохранит должный уровень мотивации в течение двух-трех лет, то это очень перспективный футболист. Он может стать новым Анри».
18-летний Мбаппе является самым молодым дебютантом в истории «Монако» (дебютировал 2 декабря 2015 года). Кроме того, он также стал самым юным автором забитого мяча в футболке «монегасков», побив рекорд Тьерри Анри. Во вчерашнем матче Кубка Франции Мбаппе отметился голом и ассистом.
В этом сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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