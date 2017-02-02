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«Сельта» - «Алавес»: стартовые составы

Матч: СельтаСельта0 : 0АлавесАлавес
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:16 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании «Сельта» - «Алавес».

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабраль, Диас, Радоя, Эрнандес, Васс, Бонгонда, Аспас.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса, Фемения, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес, Токеро, Дейверсон.

В другом полуфинальном поединке «Барселона» на выезде переиграла «Атлетико» (2:1).

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