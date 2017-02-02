«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Терек, Брызгалов Сергей, Джабраилов Эми Мохамед
Вчера, 22:29 | Источник: Твиттер ФК "Терек" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Терек» объявил о расторжении контрактов с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом Эми Джабраиловым. Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что Брызгалов может перейти в «Анжи».
В этом сезоне Брызгалов провел 4 матча в РФПЛ, Джабраилов на поле не появлялся.
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