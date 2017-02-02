«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым

«Терек» объявил о расторжении контрактов с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом Эми Джабраиловым. Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что Брызгалов может перейти в «Анжи».

В этом сезоне Брызгалов провел 4 матча в РФПЛ, Джабраилов на поле не появлялся.