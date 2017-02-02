Известный футболист Роналдиньо стал послом «Барселоны». Игрок будет представлять «блаугранас» на различных мероприятиях, а также войдет в команду легенд, которая занимается продвижением бренда клуба во всем мире.

Роналдиньо уже занимал этот пост в октябре 2016 года, но прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.