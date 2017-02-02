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Орлов: «Видел Луиса Адриано в „Милане“ - не впечатлил»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Орлов Геннадий , Адриано Луис, Молло Йоан
Вчера, 23:03 | Источник: ФАН | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал, кто лучше укрепился в зимнее трансферное окно - «Зенит» или «Спартак».

«Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У „Спартака“ Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиса Адриано я один раз видел в матче за „Милан“. Его выпустили, он совсем не произвёл впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре „Спартака“ — большой вопрос. В „Шахтёре“ он был хорош. Но адаптация новичков — сложный процесс. 

Вот, например, в „Зенит“ перешёл Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. В этом вопросе для меня всё просто: это решает тренер. Потому что тренер отвечает за результат. Но сам факт того, что он предпочёл заявить Эрнани, а не Молло, говорит о том, что ему нужно будет больше времени на адаптацию. Значит, в этих матчах тренерский штаб Молло не видит».

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