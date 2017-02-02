Долгов сменил «Зенит» на «Анжи»
Вчера, 23:27 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Павел Долгов перебрался в «Анжи». Контракт с 20-летним форвардом рассчитан на 2.5 года.
Долгов является воспитанником «Зенита». Начиная с 2013 года Павел сыграл за все команды питерского клуба - «Зенит», «Зенит-2» и молодёжку «Зенита». В основном составе клуба Долгов провел восемь матчей в чемпионате России.
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