Долгов сменил «Зенит» на «Анжи»

Нападающий «Зенита» Павел Долгов перебрался в «Анжи». Контракт с 20-летним форвардом рассчитан на 2.5 года.

Долгов является воспитанником «Зенита». Начиная с 2013 года Павел сыграл за все команды питерского клуба - «Зенит», «Зенит-2» и молодёжку «Зенита». В основном составе клуба Долгов провел восемь матчей в чемпионате России.