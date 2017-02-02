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Иско отказался продлевать контракт с «Реалом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Иско
Вчера, 23:41 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Иско отказался продлевать контракт с клубом, сообщают в Испании. По слухам, отказ поступил еще 2 месяца назад. Иско хочет выслушать предложения от других клубов и не желает вести переговоры с «Реалом». Футболист намерен покинуть Мадрид в летнее трансферное окно, поскольку нуждается в постоянной игровой практике. Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до июня 2018 года.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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