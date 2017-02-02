Иско отказался продлевать контракт с «Реалом»
Вчера, 23:41 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Иско отказался продлевать контракт с клубом, сообщают в Испании. По слухам, отказ поступил еще 2 месяца назад. Иско хочет выслушать предложения от других клубов и не желает вести переговоры с «Реалом». Футболист намерен покинуть Мадрид в летнее трансферное окно, поскольку нуждается в постоянной игровой практике. Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до июня 2018 года.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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Или войдите через
причем для них не столь важно будут они играть
или будут полировать лавку,......есть футболисты,
которые своими действиями,как тот же Обамеянг,
шаг за шагом своей игрой доказывают,что придя
в более сильный чемпионат,они и там покажут
себя с еще лучшей стороны......а есть футболисты,
и может Иско как раз из таких,которые хотят играть
в сильном клубе, не всегда получается,но желание
игровой практики превалирует в таких футболистах,
потому что в мозгах у них,что они -профи,и это отлично....
Удачи,Иско ! В Реале просто слишком мощная конкуренция.