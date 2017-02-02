Иско отказался продлевать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско отказался продлевать контракт с клубом, сообщают в Испании. По слухам, отказ поступил еще 2 месяца назад. Иско хочет выслушать предложения от других клубов и не желает вести переговоры с «Реалом». Футболист намерен покинуть Мадрид в летнее трансферное окно, поскольку нуждается в постоянной игровой практике. Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до июня 2018 года.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.