Камерун одолел Гану и вышел в финал Кубка Африканских Наций
Сегодня, 00:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В полуфинальном матче Кубка Африканских Наций Камерун победил Гану и вышел в решающий поединок турнира, где его уже ждет Египет.
Стад де Франсиваль
Камерун - Гана - 2:0 (0:0)
Голы: Нгаде-Нгадужи 72, Бассогог 90+3.
Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фэ, Тейку, Бассогог, Сутчин-Джум (Манджек 77), Сиани, Муканджо, Зуа, Тамбе (Абубакар 73).
Главный тренер: Уго Брос.
Гана: Разак, Аккуа (Гьян 75), Бойе, Аффуль, Ачимпонг, Мубарак, Атсу, Парти (Агеманг-Баду 86), Айю, Амарти, Айю.
Главный тренер: Авраам Грант.
Предупреждения: Муканджо 81.
Судья: Бакари Папа Гассама.
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