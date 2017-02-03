Рейтинг@Mail.ru

Камерун одолел Гану и вышел в финал Кубка Африканских Наций

Матч: КамерунКамерун2 : 0ГанаГана
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 00:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В полуфинальном матче Кубка Африканских Наций Камерун победил Гану и вышел в решающий поединок турнира, где его уже ждет Египет.

Стад де Франсиваль

Камерун - Гана - 2:0 (0:0)
Голы: Нгаде-Нгадужи 72, Бассогог 90+3.

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фэ, Тейку, Бассогог, Сутчин-Джум (Манджек 77), Сиани, Муканджо, Зуа, Тамбе (Абубакар 73).
Главный тренер: Уго Брос.

Гана: Разак, Аккуа (Гьян 75), Бойе, Аффуль, Ачимпонг, Мубарак, Атсу, Парти (Агеманг-Баду 86), Айю, Амарти, Айю.
Главный тренер: Авраам Грант.

Предупреждения: Муканджо 81.

Судья: Бакари Папа Гассама.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:15, редактировал Сегодня 00:15
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:51 «Сельта» и «Алавес» голов не забивали 2
Вчера
22:16 «Сельта» - «Алавес»: стартовые составы 5
Александр Чистяков
Рейтинг зрелищности. Хороши ли топ-матчи АПЛ?
«Соккер.ру» презентует свою систему определения зрелищности футбольных поединков и применяет ее к топ-матчам АПЛ, которые не всегда впечатляют в текущем сезоне.
Комментариев: 15
20:36 В доме бабушки Агуэро полиция нашла 200 граммов марихуаны 120
01:06 Видео Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций 11
01:01 Видео «Рома» вырвала победу у «Чезены» благодаря пенальти на последней минуте матча 76
00:56 «Манчестер Юнайтед» и «Халл» голов не забивали 198
00:54 Видео ПСЖ без проблем вышел в 1/8 финала Кубка Франции 6
00:50 Видео «Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 314
00:38 Видео «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» 22
все материалы по этой теме
Турниры