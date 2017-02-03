«Анжи» удалил новость о подписании Асильдарова
Сегодня, 00:15 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» удалил со своего официального сайта новость о подписании нападающего Шамиля Асильдарова. Ранее клуб сообщил, что 33-летний игрок присоединился к клубу, заключив контракт на один год, но затем эта новость исчезла.
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