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Сенников: «Иванович? „Зенит“ значительно усилился»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Челси, Локомотив М, Иванович Бранислав, Сенников Дмитрий
Сегодня, 01:15 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о положительных качествах новичка «Зенита» Бранислава Ивановича, вместе с которым он играл за «железнодорожников»:

«Зенит» значительно усилился. Они купили футболиста, который готов играть на высоком уровне.

У Бранислава Ивановича очень много хороших качеств. Он физически одаренный игрок, всегда выполнял большой объем работы. Может, у него были проблемы тактического плана в «Локомотиве», но за его большую карьеру, думаю, он справился со всеми своими недостатками. Иванович очень хорошо подключается в атаку, много забивает мячей. Отмечу универсализм, может сыграть на любой позиции без проблем.

Иванович должен без проблем влиться в состав «Зенита». Сейчас есть время на адаптацию, к началу чемпионата России он будет готов в полном объеме».

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