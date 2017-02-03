Сенников: «Иванович? „Зенит“ значительно усилился»
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о положительных качествах новичка «Зенита» Бранислава Ивановича, вместе с которым он играл за «железнодорожников»:
«Зенит» значительно усилился. Они купили футболиста, который готов играть на высоком уровне.
У Бранислава Ивановича очень много хороших качеств. Он физически одаренный игрок, всегда выполнял большой объем работы. Может, у него были проблемы тактического плана в «Локомотиве», но за его большую карьеру, думаю, он справился со всеми своими недостатками. Иванович очень хорошо подключается в атаку, много забивает мячей. Отмечу универсализм, может сыграть на любой позиции без проблем.
Иванович должен без проблем влиться в состав «Зенита». Сейчас есть время на адаптацию, к началу чемпионата России он будет готов в полном объеме».
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Что бы кто ни говорил, а игрок классный приехал в Зенит.