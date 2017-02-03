Сенников: «Иванович? „Зенит“ значительно усилился»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о положительных качествах новичка «Зенита» Бранислава Ивановича, вместе с которым он играл за «железнодорожников»:

«Зенит» значительно усилился. Они купили футболиста, который готов играть на высоком уровне.

У Бранислава Ивановича очень много хороших качеств. Он физически одаренный игрок, всегда выполнял большой объем работы. Может, у него были проблемы тактического плана в «Локомотиве», но за его большую карьеру, думаю, он справился со всеми своими недостатками. Иванович очень хорошо подключается в атаку, много забивает мячей. Отмечу универсализм, может сыграть на любой позиции без проблем.

Иванович должен без проблем влиться в состав «Зенита». Сейчас есть время на адаптацию, к началу чемпионата России он будет готов в полном объеме».