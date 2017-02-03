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Ибрагимович: «Моя цель – это не топ-4 АПЛ, моя цель – победить в Премьер-Лиге»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ибрагимович Златан
Сегодня, 01:58 | Источник: Squawka.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после ничейного результата в матче с «Халлом» в 23-м туре АПЛ (0:0) заявил, что перед ним стоит цель занять первое место в чемпионате Англии:

«Было бы хорошо выиграть у „Халла“, ведь другие команды потеряли очки, и мы бы смогли подобраться ближе, скажем, к первой четверке, хотя для меня топ-4 не является целью. Моя цель состоит в том, чтобы победить в Премьер-Лиге. А если ты не побеждаешь в матчах, то не можешь подобраться ближе, вот в чем дело».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, отставая от пятого места («Манчестер Сити») на 4 очка и от лидера чемпионата «Челси» на 14 очков.

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