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Карпин: «„Спартак“ занимал высокие места благодаря системе штрафов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Карпин Валерий
Сегодня, 02:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин убежден, что красно-белые занимали высокие места в РФПЛ благодаря введенной им системе штрафов:

«Тихонов сказал, что в „Спартаке“ была нервная обстановка из-за штрафов? Ну... Это его мнение. Я абсолютно не согласен. Могу сказать иначе: только потому, что были штрафы, „Спартак“ занимал третье, четвертое, второе место. Благодаря дисциплине! Позже этого не стало  и „Спартак“ даже в призеры не попадал.

Готов повторить, что тренера должны бояться. Свойство человеческое  расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты, хочешь не хочешь, сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ? Да, они будут в составе при любом раскладе. Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.

Нормально ли платить 100 евро за сто грамм лишнего веса? Конечно, нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали. Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних  тот получал штраф».

Ранее полузащитник «Спартака» Джано согласился с мнением Андрея Тихонова, что при Карпине из-за штрафов была нервная атмосфера в команде.

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