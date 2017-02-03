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Семак: «Бердыев и Черчесов заслуживали работать со сборной России больше меня»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Семак Сергей , Бердыев Курбан , Черчесов Станислав
Сегодня, 03:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что чувствовал, когда его кандидатура обсуждалась на роль наставника «Зенита» и сборной России, отметив, что Станислав Черчесов, возглавивший российскую сборную, и тренер «Ростова» Курбан Бердыев больше заслуживали работать с национальной командой, чем он:

«Я прекрасно понимал позицию „Зенита“. Клубу нужен был опытный специалист, прошедший определенный путь, и руководители этого не скрывали. Здесь все заведомо было ясно и понятно. В сборной в большей степени присутствует эффект менеджера: собрать нужных людей, подобрать определенную тактику… Конечно, волнение есть всегда, когда начинаешь какое-то дело. Но оно уходит, как только погружаешься в работу. Времени нервничать не остается.

Вариант со сборной обсуждался конкретно. Разумеется, я размышлял, как это будет, с чего начинать. Какое-то представление имел, пускай даже поверхностное. В „Зените“ вопрос так не стоял. Я планировал начать самостоятельную работу по окончании этого сезона, но хорошее предложение поступило раньше, и я с удовольствием его принял.

Огорчил ли выбор РФС? Абсолютно не огорчил. Любой выбор имеет право на жизнь, а этот выбор – справедливый. Человек сначала должен доказать право работать с национальной командой. В противном случае люди, назначающие тренера, сильно рискуют. Курбан Бекиевич и Станислав Саламович прошли большой путь и, безусловно, заслуживали этой должности больше меня».

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