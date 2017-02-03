Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, объявивший о завершении игровой карьеры, мог стать игроком «Хебей Чайна Форчун».

Согласно источнику, китайский клуб, который возглавляет Мануэль Пеллегрини, работавший с Лэмпардом в «Манчестер Сити», предлагал 38-летнему хавбеку 450 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что Лэмпард отказался переезжать в Китай из-за семейных обстоятельств.