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Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Лэмпард Фрэнк, Пеллегрини Мануэль
Сегодня, 03:30 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, объявивший о завершении игровой карьеры, мог стать игроком «Хебей Чайна Форчун».

Согласно источнику, китайский клуб, который возглавляет Мануэль Пеллегрини, работавший с Лэмпардом в «Манчестер Сити», предлагал 38-летнему хавбеку 450 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что Лэмпард отказался переезжать в Китай из-за семейных обстоятельств.

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