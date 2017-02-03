Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Лэмпард Фрэнк, Пеллегрини Мануэль
Сегодня, 03:30 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, объявивший о завершении игровой карьеры, мог стать игроком «Хебей Чайна Форчун».
Согласно источнику, китайский клуб, который возглавляет Мануэль Пеллегрини, работавший с Лэмпардом в «Манчестер Сити», предлагал 38-летнему хавбеку 450 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что Лэмпард отказался переезжать в Китай из-за семейных обстоятельств.
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