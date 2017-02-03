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Нойер: «„Шальке“ прижат к стене, „Бавария“ должна быть начеку»

Матч: БаварияБавария-:-Шальке-04Шальке-04
Начало матча: Завтра, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Нойер Мануэль
Сегодня, 03:54 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в преддверии матча 19-го тура чемпионата Германии с «Шальке» отметил тяжелое турнирное положение команды соперника, занимающей 11-е место:

«Мы знаем, что впереди у нас серьезные поединки. Мы хотим показывать лучший футбол и постараемся сделать это уже в субботу. „Шальке“ прижат к стене. Это опасная ситуация. В матче против нас они постараются исправить свое положение и показать как можно более хорошую игру. У них в составе есть классные футболисты, во время зимней паузы они значительно усилились. Мы должны быть начеку».

В прошлом туре Бундеслиги «Шальке-04» на своем поле уступил «Айнтрахту» (0:1).

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