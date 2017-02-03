Манчини может сменить Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»

«Вест Хэм» рассматривает итальянского специалиста Роберто Манчини в качестве возможной замены нынешнего наставника команды Славена Билича. Согласно источнику, руководство лондонского клуба намерено дать Биличу доработать до лета. Затем, в зависимости от итоговых результатов, будет принято решение о его будущем в «Вест Хэме».

После 23 туров АПЛ «молотобойцы» занимают 11-ю строчку турнирной таблицы с 28 набранными очками. В последнем туре «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:4.