Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин вспомнил скандальный инцидент, произошедший в 2010 году в матче с «Зенитом», когда он повздорил с полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым, а также эпизод в товарищеском матче 2002 года между сборными Франции и России, в котором Карпин прямо на поле столкнулся с лидерами французов Зинедином Зиданом и Патриком Виейра:

«Не помню, когда в обычной жизни в последний раз хотелось пустить в ход кулаки. А в футболе… 2010 год, „Спартак“ – „Зенит“, эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, всё утрясли.

После драки с Зиданом на „Стад де Франс“ тоже пиво пили. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: „Всё о’кей?“ Я ответил: „Ноу проблем“. Выпили по бокалу и разошлись».

Российский специалист также отметил, что не обижается на владельца «Спартака» Леонида Федуна за критику в свой адрес.