Рейтинг@Mail.ru

Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2010, Россия: тренеры, Карпин Валерий , Денисов Игорь, Зидан Зинедин , Виейра Патрик
Сегодня, 04:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин вспомнил скандальный инцидент, произошедший в 2010 году в матче с «Зенитом», когда он повздорил с полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым, а также эпизод в товарищеском матче 2002 года между сборными Франции и России, в котором Карпин прямо на поле столкнулся с лидерами французов Зинедином Зиданом и Патриком Виейра:

«Не помню, когда в обычной жизни в последний раз хотелось пустить в ход кулаки. А в футболе… 2010 год, „Спартак“ – „Зенит“, эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, всё утрясли.

После драки с Зиданом на „Стад де Франс“ тоже пиво пили. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: „Всё о’кей?“ Я ответил: „Ноу проблем“. Выпили по бокалу и разошлись».

Российский специалист также отметил, что не обижается на владельца «Спартака» Леонида Федуна за критику в свой адрес.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:14 Семак: «Бердыев и Черчесов заслуживали работать со сборной России больше меня» 0
Вчера
Александр Чистяков
Валерий Карпин. Весёлая азбука
Давненько не давал поводов вспомнить о себе один из любимейших персонажей на «Соккер.ру». Сегодня поздравляем Валерия Карпина с днем рождения и веселимся за его счет!
Комментариев: 10
12:31 Слухи Источник: «Летом Бердыев сменит Сёмина на тренерском мостике „Локомотива“» 84
01 февраля 2017
12:07 Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом на 100%» 33
30 января 2017
23:00 Мустафин рекомендован на должность и. о. главного тренера «Мордовии» 0
27 января 2017
21:10 Тренерский штаб ЦСКА присутствует на матче «Зенит» - «Волеренга» 31
25 января 2017
10:50 Ананко: «Наш штаб сделал всё, чтобы игроки „Спартака“ умирали на поле» 73
24 января 2017
06:04 Черевченко: «После инцидента с Тарасовым был очень жесткий разговор со Смородской» 21
05:14 Мутко: «Тренерам юношеских сборных серьезно повысят зарплаты» 45
03:57 Черевченко: «Не жалею о своем решении покинуть „Локомотив“» 5
все материалы по этой теме
Турниры