Де Брюйне: «Если „Челси“ проиграет три матча, а „Сити“ выиграет, то мы их догоним»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Челси, Де Брюйне Кевин
Сегодня, 05:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказал мнение о шансах «горожан» догнать в турнирной таблице АПЛ идущий первом месте «Челси»:
«Иногда футбол может быть немного безумным. „Челси“ впереди, но если они проиграют три матча, а мы выиграем — мы их догоним. Три игры из 17 — это ничто. Поэтому нам нужно просто делать свое дело и не обращать внимание на „Челси“ и остальных.
В АПЛ нужно выкладываться в каждом туре. Наши травмированные игроки возвращаются, и я рад, ведь нам нужен каждый, чтобы играть в чемпионате и Лиге чемпионов».
Напомним, вингер «Челси» Эден Азар главными конкурентами своей команды в борьбе за титул назвал «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», отстающий от лидера турнира на 14 очков.
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