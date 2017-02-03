Де Брюйне: «Если „Челси“ проиграет три матча, а „Сити“ выиграет, то мы их догоним»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказал мнение о шансах «горожан» догнать в турнирной таблице АПЛ идущий первом месте «Челси»:

«Иногда футбол может быть немного безумным. „Челси“ впереди, но если они проиграют три матча, а мы выиграем — мы их догоним. Три игры из 17 — это ничто. Поэтому нам нужно просто делать свое дело и не обращать внимание на „Челси“ и остальных.

В АПЛ нужно выкладываться в каждом туре. Наши травмированные игроки возвращаются, и я рад, ведь нам нужен каждый, чтобы играть в чемпионате и Лиге чемпионов».

Напомним, вингер «Челси» Эден Азар главными конкурентами своей команды в борьбе за титул назвал «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», отстающий от лидера турнира на 14 очков.