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Совладелец «Вест Хэма»: «Мы могли бы получить за Пайета минимум 35 млн фунтов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 05:28 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Голд прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайета в «Марсель» за 25 миллионов фунтов:

«Пайет стоил 40-50 млн фунтов. На открытом рынке мы могли бы получить за него минимум 35 млн. Но его уход поможет команде стать сильнее с точки зрения психологии.

Мы хотели сохранить Пайета, тренер собирался построить вокруг Димитри команду. Но, к сожалению, не всегда все возможно. Пайет подвел болельщиков и подвел клуб, я очень разочарован».

Напомним, 29-летний хавбек отказался выступать за лондонскую команду и угрожал нанести себе травму, если его не отпустят в «Марсель».

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