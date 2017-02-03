Клопп: «Глядя на игру „Халла“ с МЮ, не могу поверить, что он идет на предпоследнем месте»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 24-го тура АПЛ с «Халл Сити» вспомнил игру предыдущего тура, в которой «Халл» удержал на выезде ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0):

«Любой, кто видел матч „Халла“ против МЮ, думаю, был впечатлен тем, как они сыграли. Да, в последние 20 минут мы увидели односторонний футбол, потому что „манкунианцы“ стали играть через длинные забросы мяча. Было тяжело, но даже тогда „Халл“ здорово держался, а их голкипер сделал пару блестящих сэйвов. „Халл“ по-прежнему занимает предпоследнее, 19-е место в таблице, но глядя на то, как они играли вчера, я не могу в это поверить.

Посмотрим, что они покажут в матче с нами. „Ливерпуль“ показывает совсем другой футбол, нежели МЮ. Мы готовы к игре, у нас есть несколько заготовок. Если мы воплотим их на поле, у нас будут хорошие шансы на победу».