Фабрегас: «Я буду вечно благодарен „Арсеналу“ и Арсену Венгеру»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который провел 8 лет в лондонском «Арсенале», поблагодарил «канониров» и своего бывшего наставника Арсена Венгера за удавшуюся карьеру:

«„Арсенал“ навсегда останется командой, поверившей в меня больше всех. Мне было 16 лет, когда я играл за „Барселону“. Арсен Венгер и „Арсенал“ дали мне все. Без них я бы не стал чемпионом мира и Европы, и у меня бы не было всего того, чем я сейчас занимаюсь в жизни. Я буду вечно благодарен им».