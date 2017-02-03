Фабрегас: «Я буду вечно благодарен „Арсеналу“ и Арсену Венгеру»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Челси, Фабрегас Сеск, Венгер Арсен
Сегодня, 06:13 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который провел 8 лет в лондонском «Арсенале», поблагодарил «канониров» и своего бывшего наставника Арсена Венгера за удавшуюся карьеру:
«„Арсенал“ навсегда останется командой, поверившей в меня больше всех. Мне было 16 лет, когда я играл за „Барселону“. Арсен Венгер и „Арсенал“ дали мне все. Без них я бы не стал чемпионом мира и Европы, и у меня бы не было всего того, чем я сейчас занимаюсь в жизни. Я буду вечно благодарен им».
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