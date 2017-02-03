Карпин: «Ни разу не слушал „экспертизу“ Бубнова»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, на данный момент выступающий в роли эксперта на канале «Матч-ТВ», обсудил тему анализа футбольных матчей:

«Предлагали ли мне комментировать? Не сказал бы, что прямо рвусь за этим. Может, и стоило бы попробовать. В Испании опыт уже был. Матчей пять испанской сборной комментировал.

Удивился ли я, когда Слуцкий сказал, что я эксперт номер один? Не совсем. Не так уж много у нас экспертов. Но очень приятно, что тренер такого уровня отметил. Еще было приятно, когда после одной передачи позвонил Гаджи Муслимович. Он толк в этом знает, двадцать лет анализировал матчи.

Есть ли для меня человек, которого я бы мог назвать „космосом“ среди экспертов? Наверное, нет. Да и смотря кого называть „экспертом“. Если человек просто говорит о футболе — это не экспертиза. Бубнов? Ни разу не слушал. Почему? Неинтересно».